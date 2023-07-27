Simge Sağın sahnede gözyaşlarına boğuldu! Hüngür hüngür ağladı: "Icardi görse dayanamaz" Aşkın Olayım şarkısı ile dillerden düşmeyen Simge Sağın, Antalya konserinde gözyaşlarına boğuldu. Hünhgür hüngür ağlayan Sağın, hayranlarını da şaşırttı.

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Galatasaray'ın sevilen futbolcusu Icardi, Simge Sağın'ın Aşkın Olayım şarkısıyla özdeleşti.

Sağın ise bu şarkı sayesinde iyi bir çıkış yakaladı ve tüm Türkiye'de popüler bir hale geldi.

Bu şarkıyı İcardi'yle birlikte söyleyen Sağın, son olarak Antalya'da hayranlarının karşısına çıktı.

Hüngür hüngür ağladı

Simge Sağın'ın Antalya konserinde elektrikler kesildi.

Cep telefonlarını fener gibi kullanan seyirci hep bir ağızdan ‘Aşkın Olayım’ı söylemeye başlayınca Simge gözyaşlarına boğuldu.

Hüngür hüngür ağlayan Sağın, hayranlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. O anlar ise anbean kaydedildi.