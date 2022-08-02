Simge Sağın sırt dekolteli elbisesiyle mest etti! 'Ne giyseniz yakışıyor'

Simge Sağın sırt dekolteli elbisesiyle mest etti! 'Ne giyseniz yakışıyor'

Cesur pozlarıyla sürekli gündem olan Simge Sağın sırt dekolteli kıyafetiyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın cesur pozları ve sahne kıyafetleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.Güzel şarkıcı sosyal medyada sık sık isminden söz ettiriyor.

Sahne kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çeken Simge bir kosnerinde giydiği sırt dekolteli elbisesiyle gündeme geldi.

Şarkıcının instagram hesabındna paylaştığı o karelere binlerce beğeni ve yorum geldi.Takipçileri Simge'ye övgü dolu sözler söyledi.İşte o kareler..