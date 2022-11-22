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    Simge Sağın sırt dekolteli sahne elbisesiyle mest etti! 'Fizik diyince sen'

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Şarkıcının son paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte beğeni toplayan o pozları..
    • 22.11.2022 - 14:04
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    Simge Sağın sırt dekolteli sahne elbisesiyle mest etti! 'Fizik diyince sen'

    Ünlü şarkıcı Simge Sağın konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Diyarbakır'da bir mekanda sahne alan Simge sahne kıyafetiyle beğeni topladı.

    Konser pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Simge Sağın instagram hesabını oldukça aktif şekilde kullanıyor.

    Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan 41 yaşındaki şarkıcının paylaştığı tüm kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alıyor.

    2010 yılının başında çıkardığı şarkılar ile Türk pop müziği kategorisinde dikkatleri üzerine çeken Simge Sağın ilk çıkışını 2015 yılında hit olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi.

    O günden bu yana müzik dünyasında birçok başarılı işe imza atan Simge Sağın performansıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

    İşte Simge Sağın'ın beğeni toplayan son instagram paylaşımı..

    Simge Sağın sırt dekolteli sahne elbisesiyle mest etti! Fizik diyince sen #1

    Simge Sağın sırt dekolteli sahne elbisesiyle mest etti! Fizik diyince sen #2

    Simge Sağın sırt dekolteli sahne elbisesiyle mest etti! Fizik diyince sen #3

    Simge Sağın sırt dekolteli sahne elbisesiyle mest etti! Fizik diyince sen #4

    Simge Sağın sırt dekolteli sahne elbisesiyle mest etti! Fizik diyince sen #5


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