Simge Sağın'ın cesur yırtmaçlı pozlarına yorum yağdı: 'Bu kadının güzelliği şaka mı?' Ünlü şarkıcı Simge Sağın iddialı sahne kıyafeti ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Simge'nin bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Simge Sağın iddialı sahne kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Simge Sağın'ın son instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Son dönemde Galatasaraylı taraftarlar tarafından tribünlerde seslendirilen "Aşkın Olayım" şarkısı ile gündemden düşmeyen Simge Sağın iddialı sahne kıyafetleri ile adından söz ettiriyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alan Simge Sağın instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor. Instagramda 1,6 milyon takipçisi bulunan Simge Sağın'ın yaptığı paylaşımlar takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor. Geçtiğimiz gün bir mekanda sahne alan Simge'nin sahne kıyafeti dikkat çekti. İşte Simge'nin son instagram paylaşımı 8 Ağustos 1981 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 41 yaşındaki Simge başarılı şarkıları ile müzik dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. 2015 yılında çıkardığı "Miş miş" isimli şarkı ile tüm dikkatleri üzerine çeken Simge, Türk pop müziği sahnesinde adından söz ettirmeyi başardı.