Simge Sağın'ın derin yırtmaçlı sahne pozları Instagram'ı salladı! 'Icardi görmesin' Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın iddialı sahne kıyafeti sosyal medyayı salladı. İzmir'de sahne alan Simge'nin sahne pozları beğeni topladı. İşte Simge'nin iddialı sahne kıyafeti..

İddialı tarzıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı Simge Sağın geçtiğimiz gün İzmir'de sahne aldı. Konser pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Simge'nin tarzı dikkat çekti.

41 yaşındaki Simge Sağın'ın cesur sahne kostümü bazı takipçilerinin beğenisini kazanırken bazıları ise fazla iddialı olduğu yönünde yorumlar yaptılar.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Simge'nin Instagram'da 1.6 milyon takipçisi bulunuyor.

Sık sık paylaşım yapan Simge Sağın'ın her paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak sosyal medyanın gündemine oturuyor.

İşte Simge'nin son Instagram pozları..