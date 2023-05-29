Simge Sağın'ın kamuflaj desenli sahne kıyafeti beğeni topladı! 'Fiziğin halis mi' Ünlü şarkıcı Simge Sağın iddialı sahne kıyafeti ile verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Simge'nin kamuflaj desenli sahne kıyafeti kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü şarkıcı Simge Sağın sahne kostümleri ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Simge'nin son Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan isimlerin arasında yer alan Simge Sağın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Son dönemde Galatasaraylı taraftarların tribünlerde seslendirdiği 'Aşkın olayım' isimli şarkı ile gündemden düşmeyen Simge cesur tarzı ile de dikkat çekmeye devam ediyor.

41 yaşındaki Simge Sağın geçtiğimiz gün Kocaeli'de bir mekanda sahne aldı.

Simge'nin sahne kıyafeti dikkat çekti. Kamuflaj desenli bir kıyafet tercih eden Simge'nin pozları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte ünlü şarkıcının son instagram paylaşımı..