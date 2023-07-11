Simge Sağın'ın prova tarzı Instagram'ı yaktı geçti! İrem Derici'nin yorumu olay oldu Ünlü şarkıcı Simge Sağın iddialı pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Simge'nin son Instagram paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. İşte o kareler..

Ünlü şarkıcı Simge Sağın cesur sahne kıyafetleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Simge'nin son Instagram paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Simge Sağın Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini kazanıyor.

Son dönemde Galatasaraylı taraftarların tribünlerde seslendirdiği 'Aşkın olayım' isimli şarkı ile gündemden düşmeyen Simge cesur tarzı ile de dikkat çekmeye devam ediyor.

41 yaşındaki Simge Sağın Antalya'da vereceği konser öncesi prova yaptı. Simge'nin prova sırasında giydiği kostüm sosyal medyayı salladı.

İddialı bir kıyafet tercih eden Simge'nin o pozlarına ünlü şarkıcı İrem Derici kayıtsız kalmadı.

İrem Derici o paylaşımın altına "Lan provayı paçalı donla yapıyoruz biz Allah’ın cezası bu ne güzellik" yorumunda bulundu.

İşte Simge'nin prova tarzı..