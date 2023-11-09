Simpsonlar'ın kripto kehaneti! İzleyen köşeyi döndü Yeni bölümleriyle ekranlara gelen Simpsons'ların kehaneti tuttu, Bitcoin ve NFT son 18 ayın rekor seviyesine ulaştı.

ensonhaber.com

The Simpsons, kehanetleriyle gündeme gelmeye devam ediyor.

ABD'de pazar günleri yeni bölümleriyle ekranlara gelen Simpsons'ların “Wild Barts Can’t Be Token” isimli “Treehouse of Horror XXXIV” bölümü dikkatleri çekti.

Bölümde Bart yanlışlıkla bir NFT'yi dijitalleştiriyor ve Marge onu kurtarabilmek için blockchain destekli bir yerde maceraya çıkıyor.

Bölümde ayrıca bazı NFT'lerin doğasıyla da dalga geçiliyor.

Homer başta Bart'ın çok da uygun olmayan fotoğraflarının dijitalleşmesi ile yıkılsa da sonradan Bart NFT'nin 1,5 milyon dolarlık değeri karşısında kendinden geçiyor.

Bu bölüm, kripto paralarda bir yükseliş mesajı olarak değerlendirildi.

Kripto kehaneti tuttu

NFT Price Floor verilerine göre BAYC'nin taban fiyatı son 24 saatte yüzde 1,59, Mutant Ape Yacht Club'ın taban fiyatı ise yüzde 1,83 yükselişe geçti.

Bitcoin ise 37 bin dolar seviyesine yaklaşarak son 18 ayın rekorunu kırdı.