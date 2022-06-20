Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği ne? Müge Anlı'yla evleniyor...

Müge Anlı'nın müstakbel eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkındaki bilgiler, merak ediliyor. Peki Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun fotoğrafları...

Türkiye'nin sevilen sunucusu Müge Anlı, ikinci kez gelin olmaya hazırlanıyor.

Programında evlilik müjdesini sevenleriyle paylaşan ünlü sunucu, damadın adını da duyurdu.

Müge Anlı, Şinasi Yüzbaşıoğlu ile hayatını birleştireceğini açıkladı.

Akabinde ise milyonlarca vatandaş, Şinasi Yüzbaşıoğlu hakkında aramalara başladı.

Yaşı, mesleği, memleketi merak konusu olan Müge Anlı'nın evleneceği Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir sorusu arama motorlarında sorgulanıyor.

Peki Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir, kaç yaşında, mesleği nedir? İşte merak edilenler...

Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

Müge Anlı, ''Sizleri de çok mutlu edeceğine inandığım haberi ilk ağızdan vermeye karar verdim. Evlenmeye karar verdim. Herkes evleniyor, çok abartmaya gerek yok. Ama mutlu olacağınızı biliyordum. Dualarınızı almak istiyorum. Müstakbel damadınızın ismini de açıklayayım. Müstakbel damadınızın ismi Şinasi Yüzbaşıoğlu.'' dedi.

Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu Müge Anlı devlet memuru olarak açıkladı. ''Çok da saygı değer mesleği var.'' diye ekledi.

Anlı'nın müstakbel eşi Şinası Yüzbaşı'nın İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde üst düzey bir müdür olduğu öğrenildi.