Sinem Kobal mini elbisesiyle poz verdi, takipçilerini mest etti! "Kim der ki iki çocuk annesi" Kenan İmirzalıoğlu ile geçtiğimiz yıl ikinci çocuklarını kucağına alan Sinem Kobal, beyaz mini elbisesiyle kamera karşısına geçti. Kusursuz fiziğiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncunun o pozları sosyal medyayı salladı.

Selena, Küçük Sırlar, Dadı, Lise Defteri gibi bir döneme damga vuran dizilerle adını duyuran Sinem Kobal, güzelliğiyle bir kez daha adından söz ettirdi. 35 yaşındaki güzel oyuncu, 2016 yılında ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu ile nikah masasına oturdu. Sinem Kobal, yaptığı evliliğin ardından ekranlardan uzak bir yaşam sürdürüyor. 2020 yılında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşamıştı. İlk kızlarının adını Lalin koyan çift, 2022 yılında ikinci kızları Leyla'yı kucaklarına aldı. Gözlerden uzak büyütüyor. İki çocuk annesi Sinem Kobal, sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Kızlarıyla da sık sık paylaşımlar yapıyor. Beyaz mini elbisesiyle poz verdi Beyaz mini elbisesiyle kamera karşısına geçen Sinem Kobal, verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Güzelliğiyle herkesi büyüleyen Sinem Kobal'ın iki çocuk annesi olduğuna kimse inanamıyor. Resmen doğum kilolarından eser yok. Sinem Kobal'ın bu pozlarına "Peri kızı", "Çok güzelsin", "Duru görünüş size çok yakışıyor" gibi yorumlar geldi.