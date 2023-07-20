Vahdet Erdoğan yeni komedi filmi ‘C Takımı’ için hazırlıklara başladı Yaptığı filmlerle sinema sektörüne hareket getiren Yapımcı Vahdet Erdoğan, yeni komedi filmi ‘C Takımı’ için hazırlıklara başlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Vahdet Erdoğan, “Üçüncü filmin hazırlıklarına başladık.” açıklamasında bulundu.

Yaptığı filmlerle sinema sektörüne hareket getiren Yapımcı Vahdet Erdoğan, yeni komedi filmi ‘C Takımı’ için hazırlıklara başlandığını sosyal medya hesabından duyurdu. Vahdet Erdoğan, “Üçüncü filmin hazırlıklarına başladık.” açıklamasında bulundu.

Yapımcı Vahdet Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla 3. filmi ‘C Takımı’ için hazırlıkların başladığını açıkladı. Bu defa filmin genel hikayesini de yazan Vahdet Erdoğan’ın yeni filminde 90’lı yıllarda lisede arkadaş olan bir grubun 30 sene sonra yaşadıkları anlatılıyor.

Senaryosu Barış Başar tarafından yazılan ve cast çalışmaları Vahdet Erdoğan’ın sahibi olduğu Greenart’ta devam eden C Takımı’nın yönetmenliğini ise Bora Onur üstleniyor.

C Takımı'nın konusu ve oyuncuları

90’lı yıllarda lisede başlayan arkadaşlıklarını 30 sene boyunca devam ettiren 1 kadın, 5 erkek ana karakterin yer aldığı C Takımı filminde oyuncuların büyük çoğunluğu belli oldu. Sil Baştan Kaynanam’ı Sivas’ta, Nasipse Olur’u Sinop’ta çeken Vahdet Erdoğan, C Takımı filmine İstanbul Beykoz’da başlayarak yine bir Anadolu kasabasında çekecek.

"Tatlı bir telaş içindeyiz"

Filmle ilgili heyecanlı olduklarını ifade ederek hazırlıklardan paylaşımlarda bulunan Vahdet Erdoğan, “Üçüncü filmin hazırlıklarına başladık. Ana karakterler için oyuncuların belirlenmesi konusunda titizlikle çalışıyoruz. Ağustos ayında çekimlere başlamayı düşünüyoruz. Yeni bir hikaye, yeni bir ekip, yeni bir başlangıç tatlı bir telaş içindeyiz” açıklamasında bulundu.