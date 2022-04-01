Sinem'den önce liste kabarık! Kenan İmirzalıoğlu'nun bir dönem aşk yaşadığı manken ağızları açık bıraktı

Kenan İmirzalıoğlunun özel hayatı en merak edilen konular arasında yer alıyor. Hakkında araştırma yapanlar İmirzalıoğlu'nun bir dönem aşk yaşadığı mankeni gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Deli Yürek, Karadayı ve Ezel gibi efsane dizilerin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde ATV ekranlarında yayınlanan ''Kim Milyoner Olmak İster?'' adlı bilgi ve kültür yarışmasının sunuculuğunu üstleniyor.

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Sinem Kobal ile nikah masasına oturan Kenan İmirzalıoğlu, neredeyse tüm vaktini Lalin adını verdikleri kızıyla geçiriyor.

Örnek evlilikleriyle ünlüler dünyasında parmakla gösterilen Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti, şu sıralar yeniden anne - baba olmak için gün sayıyor.

Mutlu evliliklerini ikinci bir kız bebeğiyle taçlandırmaya hazırlanan ünlü çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da büyük ilgi görüyor.

Türkiye'nin en yakışıklı jönlerinden olan İmirzalıoğlu, özel hayatıyla en çok merak edilen ünlüler arasında yer alıyor. Hayranları, özellikle ünlü oyuncunun eski aşklarını araştırıyor.

Yakışıklı oyuncunun, bir dönem Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Melek Komiser' rolüyle akıllara kazınan Zeynep Beşerler ile aşk yaşadığı biliniyordu.

Ancak İmirzalıoğlu'nun Beşerler'den ayrıldıktan sonra aşk yaşadığı mankeni görenler, şaşıp kaldı.

KÜBRA KÜÇÜK İLE BİRLİKTEYDİ

Kenan İmirzalıoğlu'nun adı, Zeynep Beşerler'den ayrıldıktan sonra sık sık Ezel dizisindeki rol arkadaşları Cansu Dere ve Berrak Tüzünataç ile anılmıştı.

Ancak İmirzalıoğlu'nun bu süre zarfında İzmirli tescilli güzel Özge Akbulut ile beraber olduğu ortaya çıkmıştı.

Başarılı oyuncu, Özge Akbulut'tan ayrıldıktan hemen sonra kendisinden 13 yaş küçük manken Kübra Küçük'le aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin teknede çekilen fotoğrafları günlerce konuşulmuştu.

İki sene üst üste Bodrum'da samimi bir şekilde görüntülenen ikili, daha sonra sessiz sedasız yollarını ayırmıştı.