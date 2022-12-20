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    Sipahi dizisi 3. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı! Bakın neler yaşanacak!

    Show TV'nin yeni dizisi Sipahi, dün akşam yayınlanan bölümüyle izleyicilere heyecan yaşattı. Büyük ilgi gören dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bakın yeni bölümde neler olacak…
    • 20.12.2022 - 13:31
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    Sipahi dizisi 3. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı! Bakın neler yaşanacak!

    Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak olan, yapımını CBP Film’in, yapımcılığını ise Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği Sipahi dizisi büyük merak uyandırmıştı.

    Başrollerinde Kaan Yıldırım, Özge Gürel, Kerem Alışık’ın yer aldığı Sipahi dizisinin nefes kesen son bölümü dün akşam yayınlandı.

    Milli İstihbarat Teşkilatı’nın terörle mücadelesini konu alan dizinin yeni bölüm fragmanı araştırılmaya başladı.

    Yeni bölümde neler olacak?

    Sipahi ekibi, bombayı durdurmayı başarıyor. Ancak bu onları bekleyen oyunun sadece küçük bir parçası. Ali ise önce Viyana ardından stadyumda karşılaştığı Canan’a bir açıklama borçlu. Aynı zamanda her istihbarat çalışanı gibi ikili hayat yaşayan Ali, kimliğini korumak zorunda.

    Habtor’un yaşadığını öğrenen Yıldırım, onu yakalamanın hesaplarını yapıyor. Sipahi ekibi çözmeye çalıştıkları gizli oyunu tam olarak öğrenmeye çalışıyor.

    Bunun tek yolu ise iyi planlanmış bir operasyon gerçekleştirmek. Fakat tüm ekip, bir anda kendilerini beklemedikleri bir tehlikenin içerisinde buluyor.

    Sipahi 3. bölüm fragmanı İZLE

    Sipahi dizisi 3. bölüm fragmanıyla ortalığı salladı! Bakın neler yaşanacak! #1


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