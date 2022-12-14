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    Sipahi dizisi nerede çekiliyor? Sipahi dizisi uyarlama mı, gerçek bir hikaye mi?

    Show TV'nin yeni dizisi Sipahi ilk bölümüyle izleyici ile buluştu. Kaan Yıldırım ve Özge Gürel gibi isimlerin rol aldığı dizinin çekim yeri ve uyarlama olup olmadığı merak ediliyor.
    • 14.12.2022 - 11:18
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    Sipahi dizisi nerede çekiliyor? Sipahi dizisi uyarlama mı, gerçek bir hikaye mi?

    Sipahi dizisi, 12 Aralık'ta Show TV ekranlarında ilk bölümü ile yayınlandı. İlgiyle takip edilen dizinin oyuncu kadrosunda Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık gibi başarılı isimler bulunuyor. Peki Sipahi dizisi nerede çekiliyor?

    Sipahi dizisi nerede çekiliyor?

    Show TV'nin yeni Sipahi dizisinin ilk bölümü Almanya’nın Berlin şehrinde çekilmiştir. İlk bölümdeki çatışma ve takip sahneleri ise Gaziantep’in tarihi mimarisinde çekilmiştir. İlk bölüm sahneleri 3 farklı ilde; Berlin, İstanbul ve Gaziantep'te çekilmiştir.

    Sipahi dizisi uyarlama mı?

    Senaryosunu Ali Doğançay'ın yazmış olduğu Sipahi dizisinin uyarlama olmadığı bilinmektedir.

    Sipahi dizisi konusu nedir?

    Dizide kendini sürekli tehlikeye atmaktan geri durmayan Ali, yeni görevinde Türkiye üzerine büyük bir komplonun planlandığını ortaya çıkaracaktır. Bunun sonrasında MİT içerisinde bir efsane olarak anılan eski istihbaratçı Yıldırım Bozok göreve geri dönecektir. Fakat bu geri dönüş ile Yıldırım'ın geçmişi de onun peşinden gelmiş olacaktır.


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