Sipahi dizisi oyuncuları kimler? Sipahi dizisi konusu nedir?

Yakın süreçte Show TV'de başlayacak olan ve Kaan Yıldırım, Özge Gürel gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Sipahi dizisinin konusu merak ediliyor. İşte Sipahi dizisi oyuncuları ve konusu...

Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Sipahi dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği, başrollerinde ise Kaan Yıldırım, Özge Gürel ve Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı Sipahi dizisinden ilk tanıtım yayınlanmıştı. Peki Sipahi dizisi konusu nedir?

Sipahi dizisi konusu nedir?

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın yetiştirmiş olduğu en yetenekli ajanlardan olan Korkut Ali Türkoğlu ve kahraman istihbaratçıların gerçekleştirdiği operasyonları anlatan dizi tanıtımıyla dikkat çekti. Dizi, Türkiye’ye yönelik tehditleri büyük fedakarlıklarla engelleyen MİT ajanlarının hikayesini anlatıyor. Sipahi, ayrıca görkemli prodüksiyonuyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Dizide Batı’nın karanlık güçlerinin desteklediği ‘Manager’ yapılanması, Türkiye için büyük ve açık bir tehdit haline gelmiştir. Ülkede kaos yaratacak, halkı korku ve paniğe sevk edecek kanlı terör eylemleri yaşanmaktadır.

Türk ekonomisi farklı sınavlardan geçerken; Metavarse, dark web, kripto iletişim sistemleri ve internet sistemleri üzerinden ülkenin en hassas noktaları siber saldırılar yaşamaktadır. Söz konusu karmaşık ve komplike düşman; ülke içindeki çok çeşitli grupları da aktif şekilde kullanmaktadır. Milli İstihbarat Teşkilatı’nın Sipahileri ise bu tehlikeyi görecektir. Sonrasında ise süratle reaksiyon gösterecektir.

Sipahi dizisi 1. bölüm fragmanı İZLE

Sipahi dizisi oyuncuları kimler?

Senaryosunu Ali Doğançay’ın kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği Sipahi dizisinin kadrosunda pek çok başarılı isim bulunuyor:

Sinan Tuzcu,

Başak Gümülcinelioğlu,

Erkan Bektaş,

Zeynep Oymak,

Berrin Arısoy,

İsmail Düvenci,

Selçuk Borak,

Nurettin Sönmez,

Çağdaş Onur Öztürk,

Serhat Nalbantoğlu,

Emre Bulut,

Gözde Okur,

Elit Andaç Çam.