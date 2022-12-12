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    Sipahi'nin Canan Komiser'i Özge Gürel'i tesettürlü gören tanıyamadı! 'Çok yakışmış'

    Sipahi dizisiyle ekranlara dönen Özge Gürel'in bir zamanlar rol icabı tesettür taktığını görenler şoke oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.12.2022 - 14:54
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 15:01
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    Sipahi'nin Canan Komiser'i Özge Gürel'i tesettürlü gören tanıyamadı! 'Çok yakışmış'

    Son dizisi "Bay Yanlış"ın ardından 2 yıldır televizyondan uzak olan Özge Gürel, bomba gibi dönüyor.

    Kaan Yıldırım ile başrolü paylaştığı Show TV'nin yeni dizisi Sipahi'de rol alan Özge Gürel, setlere yeniden merhaba dedi.

    Canan karakterini canlandıracak olan Gürel, terörle mücadele komiseri olarak karşımıza çıkacak.

    Asıl çıkışını "Kiraz Mevsimi" dizisiyle yakalayan ünlü oyuncu, "Öykü" karakteriyle hafızalara kazındı.

    Dizideki rol arkadaşı Serkan Çayoğlu ile 2022 yılında hayatını birleştiren Özge Gürel, güzelliğiyle de adından söz ettirmeyi başarıyor.

    Tesettürlü hali şaşırttı

    Özge Gürel, 2013 yılında Huzur Sokağı dizisinde rol aldı. Melisa karakterini canlandıran Gürel, rol gereği tesettüre girdi.

    İmajıyla dikkat çeken Özge Gürel'in o halini görenler, gözlerine inanamadı.

    Özge Gürel'in sevenleri, başörtülü karelerine "Her halin güzel", "Çok yakışmış", "Tesettürle başka güzelsin" gibi yorumlar yaptı.

    İşte Özge Gürel'in tesettürlü hali...

    Sipahi nin Canan Komiser i Özge Gürel i tesettürlü gören tanıyamadı! Çok yakışmış #1

    Sipahi nin Canan Komiser i Özge Gürel i tesettürlü gören tanıyamadı! Çok yakışmış #2

    Sipahi nin Canan Komiser i Özge Gürel i tesettürlü gören tanıyamadı! Çok yakışmış #3


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