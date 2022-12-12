Sipahi'nin Ezgi'si Başak Gümülcinelioğlu estetik güzeli çıktı! 'Resmen hayal kırıklığı'

Sipahi dizisinde hayat verdiği Ezgi karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun yıllar önceki görüntüsü, takipçilerini şaşırttı.

Show TV ekranlarının yeni MİT dizisi "Sipahi", yayın hayatına başladı.

Yapımını CNP Film’in, yapımcılığını Mehmet Canpolat ve Sadi Canpolat’ın üstlendiği Sipahi dizisi, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle de merak uyandırdı.

Sipahi’nin güçlü oyuncu kadrosunda; Sinan Tuzcu, Başak Gümülcinelioğlu, Erkan Bektaş, Nurettin Sönmez, Çağdaş Onur Öztürk, Serhat Nalbantoğlu, Emre Bulut, Gözde Okur, Elit Andaç Çam, Zeynep Oymak, Berrin Arısoy, İsmail Düvenci ve Selçuk Borak gibi başarılı isimler yer alıyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yetiştirdiği yetenekli bir ekibin yaşadıkları olayları ele alan Sipahi dizisinde en çok merak edilen isimlerden biri de güzel oyuncu Başak Gümülcinelioğlu...

Mimarlığı bırakan Başak Gümülcinelioğlu, Sen Çal Kapımı, Erkenci Kuş, Yarım Kalan Aşklar ve Yargı dizisinde rol aldı.

Dizide Ezgi rolüyle izleyici karşısına çıkan ve performansıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nu araştıranlar, şaşkınlık yaşadı.

Estetiksiz Başak

Başak Gümülcinelioğlu'nun yıllar önceki halini görenler, tanımakta baya bir zorlandı.

Geçtiğimiz aylarda meslektaşı Çağrı Çitanak ile hayatını birleştiren Başak Gümülcinelioğlu, estetiksiz kareleriyle şoke etti.

Yıllar içerisinde büyük bir değişim yaşayn Gümülcinelioğlu, koyu renkli saçları ve burun estetiği olmadan önceki haliyle takipçilerinin dikkatini çekti.

Şimdilerde kızıl saçları ve belirgin yüz hatlarıyla beğeni toplayan güzel oyuncu, "estetik yaramış" dedirtti.