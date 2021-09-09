Şira Sahilli kimdir? Miss Turkey 2021 üçüncüsü Şira Sahilli'nin biyografisi

Türkiye Güzeli olma yolunda finale kalan 20 yarışmacı arasından seçilen Şira Sahilli Miss Turkey 2021 üçüncülük tacını kaptı. Peki Şira Sahilli kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...

Türkiye Güzeli olmak için podyuma çıkan 20 finalist arasından ilk 3'ü güzellik tacının sahibi oldu.

Miss Turkey 2021'in yarışmacısı Şira Sahilli, 23 yaşında Türkiye Güzeli üçüncüsü seçildi.

Güzelliği ve kariyeriyle merak konusu olan Şira Sahilli kimdir merak ediliyor. MŞira Sahilli ne iş yapıyor, nereli, boyu kaç, kaç kilo gibi sorular araştırılıyor.

İşte Miss Turkey 2021 3'üncüsü Şira Sahilli'nin biyografisi...

ŞİRA SAHİLLİ KİMDİR?

Miss Turkey 2021 üçüncüsü Şira Sahilli, Beykent Üniversitesi'nde endüstri mühendisliği okuyan ve ikinci sınıf öğrencisidir. Şira Sahill 21 yaşındadır ve boyu 1.78 cmdir.