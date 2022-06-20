Sırlarla dolu imkansız aşk! İlhan Şen ve Deniz Işın'lı Sevmek Zamanı 1.bölüm fragmanı...

Başrollerinde Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Çağdaş Onur Öztürk, İlhan Şen, Deniz Işın, Serenay Aktaş ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı ATV'nin yeni dizisi Sevmek Zamanı'nın bu akşam başlıyor.

ATV'nin yaz aylarına damga vuracak projesi Sevmek Zamanı, 20 Haziran Pazartesi akşamı başlıyor.

Başrollerinde İlhan Şen, Deniz Işın, Serenay Aktaş ve Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı Sevmek Zamanı dizisi, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Adı ilk önce ''Ah Canım Hayat'' olarak duyurulan ancak daha sonra Sevmek Zamanı olarak değiştirilen dizi, Firuze ve Kaan'ın aşkını anlatacak.

Sevmek Zamanı 1. Bölüm Fragmanı VİDEO

Sevmek Zamanı ilk bölüm

Firuze, çağdaş bir Külkedisi'dir. Hem okuyan hem çalışan, akıllı ve azimli bir genç kadındır. Zor bir çocukluğun ardından kardeşleri ve onları evlat edinmiş Muhsin Baba ile sakin bir yaşam sürmektedir. Ta ki Kağan'la tanışana kadar.

Bir kumaş mendile işli adının baş harfi gibi gelen naif bir aşk hikayesi onunla birlikte bütün sevdiklerini içine alan bir kasırgaya dönüşür. Onu seven ve kollayan ailesinin erkekleriyle çevrili ve korunaklı dünyasından Kağan'ın karanlık evrenine doğru sürüklenmeye başlar.