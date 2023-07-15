Siroz ile mücadele ediyordu! Ufuk Özkan'dan Bakan Fahrettin Koca'ya teşekkür paylaşımı.. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan yaşadığı sağlık problemleri ile gündemde. Organ nakli için sıraya giren Ufuk Özkan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım..

48 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor.

Ünlü oyuncunun karaciğer problemi yaşadığı ve organ nakli için başvuru yaptığı ortaya çıkmıştı.

Üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıkan başarılı oyuncunun yaptığı bir diyet sonrası bağışıklık sisteminin çöktüğü belirtiliyor.

Sosyal medyada gündem olan haberlerin ardından Ufuk Özkan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Ufuk Özkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"3 gündür büyüklerim ve küçüklerimden gelen samimi geçmiş olsun dilekleri ve dualar için çok teşekkür ederim. Ayrıca devlet büyüklerimiz özellikle sağlık bakanımız sayın Fahrettin Koca'ya ve bakanlık mensuplarına hastalığım ile alakalı göstermiş oldukları ilgi ve alaka için minnettarım"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden Ufuk Özkan'ın önümüzdeki hafta hastaneye yatması bekleniyor.