Siroz olduğu iddia edilmişti! Sosyal medya hesabından böyle duyurdu.. Siroz olduğu iddia edilen Stelyo Pipis sosyal medya hesabından yağtığı paylaşım ile iddialara yanıt verdi. İşte Stelyo Pipis'in o açıklaması..

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Ünlülerin menajeri olarak tanınan Stelyo Pipis son günlerde sosyal medyanın gündemine yer alıyor.

Mehmet Ali Erbil'in yanı sıra sanat dünyasından da birçok ismin menajerliğini yapan Stelyo Pipis'in siroz olduğu ve 6 aydır hastanede tedavi gördüğü iddia edildi.

Sosyal medya bu iddia ile çalkalanırken Stelyo Pipis yağtığı açıklama ile konuya açıklık getirdi.

Sosyal medyadan yalanladı

Stelyo Pipis sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile hasta olduğu iddialarını yalanladı.

Stelyo Pipis yaptığı açıklamada "Çok şükür sağlığım yerinde. Bu tarz yalan yanlış haberleri kimler neden yapar bilmem. Umarım bu çabayı daha iyi insan olmaya harcarsınız" ifadelerine yer verdi..