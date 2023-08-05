Siroza yakalanmıştı! Ufuk Özkan'dan sevindiren haber geldi! Müjdeyi böyle duyurdu.. Üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıkan ve tedavi altına alınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan sevindiren haberi sosyal medya hesabından duyurdu. İşte Ufuk Özkan'ın o paylaşımı..

48 yaşındaki ünlü oyuncu Ufuk Özkan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle zor günler atlattı.

Ünlü oyuncunun karaciğer problemi yaşadığı ve organ nakli için başvuru yaptığı ortaya çıkmıştı.

Üçüncü derecede siroz olduğu ortaya çıkan başarılı oyuncu hastalığının ortaya çıkmasının ardından tedavi altına alındı.

Tedavi altında bulunan Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile sevindiren haberi verdi. Taburcu olduğunu açıklayan ünlü oyuncu doktoruna teşekkür etti.

Ufuk Özkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Taburcu olduk. Profesör,dost,sırdaş,messi ve çerkez. Bu ismi unutmayın Profesör Doktor Onur Yaprak iyiki.."

Doktoru açıklama yaptı

Ufuk Özkan'ın tedavisi hakkında bir açıklama yapan doktoru Onur Yaprak şu ifadelere yer verdi;

"Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yanlız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum"