46 yaşındaki Burcu Esmersoy'un cesur pozları beğeni topladı! 'Sen gerçek misin'

46 yaşındaki sunucu ve model Burcu Esmersoy'un instagram hesabından payslaştığı iddialı pozlar beğeni topladı..

Sunucu ve model Burcu Esmersoy güzelliği ile kendisine hayran bırakmaya devam ediyor. Gerek sosyal medya paylaşımları gerekse kariyeri ile adından söz ettiren Esmersoy sosyal medyayı aktif şekilde kullanıyor.

Özellikle instagramı aktif olarak kullanan Burcu Esmersoy birçok sosyal medya platformunda paylaşımlar yaparak beğeni topluyor.

2 Ekim 1976 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Burcu Esmersoy liseyi Beşiktaş Lisesi'nde bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü'nden mezun oldu.

Burcu Esmersoy 1997 yılında katıldığı bir güzellik yarışmasında "Miss International" seçilerek Türkiye'yi Japonya'da temsil etmiş ve "Dostluk Güzeli" seçilmiştir.

Magazin dünyasının en popüler isimleri arasında yer alan başarılı sunucu ve model Burcu Esmersoy çok iyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.

Güzelliği ile dikkat çekmeyi başaran 46 yaşındaki Esmersoy'un instagram hesabından yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı.

İşte Burcu Esmersoy'un son instagram paylaşımı..



