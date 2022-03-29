Sırt ve göğüs dekoltesi parmak ısırttı! Kuzey Yıldızı'nın Yıldız Kadıoğlu'su kasığına kadar açık elbisesiyle..

Sırt ve göğüs dekoltesi parmak ısırttı! Kuzey Yıldızı'nın Yıldız Kadıoğlu'su kasığına kadar açık elbisesiyle..

Kuzey Yıldızı dizisinde Yıldız Kadıoğlu karakterine hayat veren Aslıhan Güner, yemyeşil elbisesiyle herkesin beğenisini kazandı. Peri kızına benzetilen Güner'in ışıltısı hayranlarına geçti.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, ilk bölümlerinden itibaren dikkati çeken bir yapım oldu.

Karadeniz'in eşsiz doğasında çekilen ve masalsı bir aşk hikayesini anlatan dizide; İsmail Demirci ile Aslıhan Güner başrolde yer aldı.

Kuzey ve Yıldız'ı canlandıran ikilinin uyumu beğenilirken, bu durum dizinin reytinglerinin artmasına neden oldu.

17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen ve Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, bu dizi sayesinde ününe ün kattı.

Kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçen Güner, uzun süren sessizliğini Kuzey Yıldızı ile bozdu.

Yeniden ekranlara dönen Aslıhan Güner, dizi bittikten sonra ise sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başladı.

Güzelliği ve kusursuz fiziği ile herkesin beğendiği bir oyuncu olan Aslıhan Güner, özel bir çekim için kamera karşısına geçti.

Yemyeşil elbisesi ile kameralara poz veren ve güzelliğini konuşturan Güner, görenlerin aklını başından aldı.

ASLIHAN GÜNER ŞOV YAPTI

Yeşil, göğüs ve sırt dekolteli elbisesi ile su gibi gözüken Aslıhan Güner, ışıltısını hayranlarına yansıttı. Bolca beğeni alan ve kendisini peri kızı gibi hissettiğini söyleyen Güner, makyajıyla ayrı beğenildi.

Saçlarına ve göz kapaklarına yaptırdığı ışıltılar ile parlayan Aslıhan Güner için "Kusursuz" yorumları yapıldı.

Şu sıralar ekranlarda yer almayan ancak sosyal medya paylaşımlarıyla nefes kesen Aslıhan Güner, 9 Haziran 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.