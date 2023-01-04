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    Sırtından başladı, sonu görünmedi!.Dua Lipa'nın dekoltesini milyonlar beğendi... 'Resmen Nirnava'

    Arnavut asıllı ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın son paylaşımı 6 milyona yakın beğeni aldı. Oldukça iddialı bir kıyafet tercih eden Lipa, göz kamaştırdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2023 - 14:28
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    Sırtından başladı, sonu görünmedi!.Dua Lipa'nın dekoltesini milyonlar beğendi... 'Resmen Nirnava'

    Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa, sahne hayatı kadar sosyal medyada da adından söz ettiriyor.

    ABD ve İngiltere'de şarkılarıyla rekorlar kıran Dua Lipa'yı 87 milyon kişi takip ediyor.

    27 yaşındaki Dua Lipa, sık sık paylaşım yaparak hayatını takipçileriyle paylaşıyor.

    Fiziği ve güzelliği ile her daim sınırları zorlayan şarkıcı, bu kez iyice abarttı.

    Dua Lipa'nın Instagram'ındaki son paylaşımı görenler, gözlerine inanamadı.

    Şoke eden dekolte

    Dekoltesiyle her daim ezber bozan Dua Lipa, bu kez kalçadan verdi. Sırtı komple açık bir parlak elbise giyen Lipa, tangasına kadar gösterdi.

    Takipçilerinin bakakaldığı karelere 5.4 milyon beğeni geldi.

    Sırtından başladı, sonu görünmedi!.Dua Lipa nın dekoltesini milyonlar beğendi... Resmen Nirnava #1

    Sırtından başladı, sonu görünmedi!.Dua Lipa nın dekoltesini milyonlar beğendi... Resmen Nirnava #2


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