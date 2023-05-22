Sivas’ta çıkan hortum iki arkadaşı eğlendirdi Hortumun oluşumunu kayda alan iki arkadaş, yaptıkları yorumlarla izleyenleri gülümsetti.

İHA

2 gün önceydi…

Sivas’ın Zara ilçesinde hortum çıktı, çatılar uçtu, maddi hasar oluştu.

Hortuma dair yeni görüntüler ise gülümsetti.

Hortum üzerine güldüren seslendirme

İlçeye bağlı Ütük köyünde hortumun oluşma anı, iki arkadaş tarafından cep telefonu kamerası ile kayda alındı.

Görüntülerde hortumdan çok iki arkadaşın yaptığı o yorumlar dikkat çekti.

"Aynı yılan kuyruğu gibi"

İki arkadaş, “Aynı yılan kuyruğu gibi… Sanki o bağlı sallanıyor gibi. Bizi de almasın içine. Aynı duman gibi çekiyor yukarıya ve o çoban okuyup üflüyordu. Bir şey mi oldu?” gibi yorum yaptı…