Sivilce maskesi yüzünden acillik olan TikTok fenomeni

Kozmetik sektöründe her gün yeni bir ürün ve akım çıkmaya devam ediyor.

Özellikle kadınların hassas noktası olan cilt bakım malzemeleri, farklı içeriklerle piyasaya sunuluyor.

Sosyal medya platformu TikTok ise güzellik trendlerinin şekillendiği bir mecra haline geldi.

Makyaj akımları videoları viral bir şekilde yayılıyor ve herkes denemeye kalkışıyor.

Cilt bakımından bir video paylaşan TikTok fenomeni Tuğba Eroğlu ise, beklenmedik bir sonuçla karşılaştı.

Genç fenomen, yüzüne uyguladığı sivilce jeliyle adeta kabusu yaşadı.

Sivilceleri nedeniyle rahatsızlık yaşayan genç fenomen Eroğlu, içeriğini bilmediği bir sivilce maskesini cildine uyguladı.

O anları kayda alan fenomen, kısa süre içinde yanma hissetti.

Çilekli olduğu öne sürülen maskeyi hemen yıkayan Tuğba Eroğlu, cildinin reaksiyon göstermesi sonucu kızarıklık, kabarma ve kanama yaşadı.

Soluğu acilde alan TikTok fenomeni, süreci takipçileriyle paylaşmaya devam etti.

Paylaştığı bir diğer videoda "Siz siz olun yüzünüze bilmediğiniz maskeleri kullanmayın" diyen ünlü fenomenin son halini görenler ise tanıyamadı.

Fenomen Tuğba Eroğlu'nun fenomen kardeşi Özlem Eroğlu'nun açıklamaları ise kafaları karıştırdı.

Tuğba'nın kardeşi Özlem, "Ablam tehdit ediliyor." açıklamasını yapınca gözler güzellik merkezi olan fenomenlere çevrildi.

Özlem Eroğlu, isim vermeden bahsettiği fenomenin, ablasına işbirliği teklif ettiğini ve Tuğba'nın yüzünün bu sebepten ötürü daha kötü bir hal aldığını söyledi.

'Biliyorsunuz ablamın yüzü mahvolmuş durumda. Herkes bunun çilek alerjisi olduğunu düşünüyor. Çünkü ablam bu şekilde bir açıklama yaptı. Ama olayın arka planı asla bu şekilde değil.



O krem ablamın yüzünde kızarıklığa yol açtı ve biz hastaneye gittik. Doktor yüzünü yatıştıracak zaten krem vermişti, yatıştırmıştı da. Videoyu gören ve hepinizin tanıdığı güzellik merkezi olan bir fenomen, 'yüzüne çok iyi gelebilecek bir kremim var' deyip ablama işbirliğinde bulundu. Sonuçta sağlık söz konusu. Ablam da 'ürününüzü deneyeyim, memnun kalırsam reklamınızı yapacağım.' dedi. Bu şekilde konuştular. Ve ürünü kullandığı an yüzü resmen bu hale geldi.



Bunun asla alerjiyle bir ilgisi yok. Bir yüz alerjiden ötürü bu hale gelebilir mi? Ve şu an bu olay gizli kalabilmesi için ablamı tehdit ediyorlar. Ablam resmen tehdit altında. Ablam günlerdir canı yanıyor, uyuyamıyor. Psikolojisi falan kalmadı o kızın. Gezmediğimiz hastane kalmadı, bir de üstüne tehdit ediliyor.



Sen bu zamana kadar kimleri ürünlerinle kandırdın, kaç kişinin canını yaktın bilmiyorum ama bu canını yaktığın son insan olacak.