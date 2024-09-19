Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği Siyah Kalp, yayın macerasına başladı.
Show TV'de yayınlanan dizi, başrollerindeki Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), gibi isimlerde dikkat çekiyor.
Yıllar boyunca annelerinin kimliğinden habersiz büyüyen ikizlerin yüzleşmesini anlatan Siyah Kalp'in oyuncuları, izleyicilerin merceğine takılıyor.
Dizide Melek'i canlandıran Hafsanur Sancaktutan, sosyal medyada gündem oldu.
MELEK GİBİ POZLAR
Sancaktutan'ın oyunculuk performansı bir yana, güzelliği dillerde dolanıyor.
Instagram'da oldukça aktif olan Hafsanur Sancaktutan, birbirinden cesur pozlara imza atıyor.
Fiziğini ön plana çıkaran kareleri ile dikkat çeken ünlü oyuncu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.