Siyasilerin doğal halleri TRT siyasi partilerin propaganda konuşmalarının kamera arkası görüntülerini paylaştı. Görüntülerde siyasilerin doğal halleri ve esprileri izleyenleri güldürdü.

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Türkiye, bugün kararını vermek için sandığa gidiyor…

Saatler sonra 13’üncü Cumhurbaşkanı ve 28’inci dönem milletvekilleri belli olacak.

85 milyonun merakla beklediği seçimin sonucu, biraz gerginlik yarattı.

O havayı dağıtmak da TRT’ye düştü.

En doğal halleri...

Devletin kanalı, siyasi partilerin propaganda konuşmalarını yayınladı.

Propaganda konuşmalarının kamera arkası görüntüleri ise gülümsetti.

Çok sayıda siyasi parti liderinin yer aldığı görüntülerde espriler havada uçuştu.

"Samimi anlar, gülümseyen yüzler..."

Videonun açıklama kısmında “Siyasetin dili seçim dönemlerinde her zamankinden daha sert, siyasetçiler daha gergin. TRT, tüm partilerin propaganda videolarını ekranlara getirdi, seçim havası pek çok konuşmaya yansıdı. Geriye kamera arkasındaki samimi anlar, gülümseyen yüzler kaldı. İşte propaganda çekimlerinden görüntüler.” denildi.