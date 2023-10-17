SMS'ten para kazanıyor mu? Acun Ilıcalı Survivor SMS'den kazancını açıkladı! Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Survivor programındaki SMS oylaması hakkında bazı açıklamalar yaptı. Ilıcalı'nın bu açıklamaları dikkat çekti..

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TV8'in yeni programı Demet ve Jess’le Gel Konuşalım'a konuk olarak katılan Acun Ilıcalı Survivor'a dair bazı açıklamalarda bulundu.

Survivor'da SMS sistemini kaldırmasıyla dikkatleri üzerine çeken Ilıcalı, SMS oylamalarından para kazanıp kazanmadığını da açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın SMS oylaması hakkındaki açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yakında başlayacak olan Survivor All Star'da herkesin çok iddialı olduğunu dile getiren Acun Ilıcalı SMS'i kaldırmasının sebebinin de yarışmacıların bu iddiasından kaynaklandığını ifade etti.

Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"SMS'ten para kazandığımı zanneden bir seyirci grubu var. Buradan elde ettiğimiz gelir Survivor'ın bir bölümünde kazandığımız gelir etmiyor. Öyle anlatayım size. 3 lira geliri var ya 1.5'u vergi oluyor yüzde 50 de şirketler yüzde 50 formatçı... Şuna geliyorum SMS'i niye yaptık internette hacker sistemi kurarsın. Şimdi artık düelloya çıkacaklar."

Survivor'da bazı yarışmacılar SMS oylamalarından rahatsız olduklarını dile getirerek dikkat çekmişti.

Acun Ilıcalı da bu tepkileri dikkate alarak artık SMS oylaması olmayacağını ve yarışmacıların düelloya çıkacağını vurguladı..