Soğan halkası özel sunumla servis edildi! Her malzeme için ayrı garson geldi, gören şaştı kaldı Farklı ve birbirinden lüks restorantlar yenilen yemeklerin dışında şimdilerde de yapılan sunumlar dikkati çekiyor. Bu defa ise soğan halkası yiyen müşteri için özel sunum yapıldı. Bir soğan halkası için farklı garsonların sunum yapması da ilgi çekti.

Son yıllarda yemek kültürü bambaşka bir seviyeye evrildi. Açık büfe kahvaltılar, farklı yemekler ve birbirinden farklı sunumlar...

Özellikle lüks restorantlarda yapılan abartılı sunumlar ve yüksek ücretler de dikkati çekiyor.

Bu abartılı sunumlara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer rota ise Dubai oldu. Dubai'de soğan halkası için özel sunum yapıldı.

Küçücük soğan halkası için farklı garsonlar servis yaptı

Dubai'de çekilen görüntüler; iki müşteriye soğan halkası için servis yapıldı. Bir soğan halkasına malzeme koymak için ise farklı garsonlar servis yaptı.

Bu durum karşısında müşteriler şaşkınlığınıo gizleyemezken, o anlar anbean kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler sonrası, video yorum yağmuruna tutuldu.