ŞOK EDEN ELEME! MasterChef Türkiye'ye kim veda etti? 11 Aralık MasterChef elenen yarışmacı belli oldu..

ŞOK EDEN ELEME! MasterChef Türkiye'ye kim veda etti? 11 Aralık MasterChef elenen yarışmacı belli oldu..

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belli oldu. Elenen isim sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

MasterChef Türkiye'de Pazar akşamı yayınlanan bölümde bir veda yaşandı. Elenen isim sosyal medyada gündeme oturdu.

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her bölümü heyecan dolu geçen yarışmada bugün akşam bir veda yaşandı.

Bu haftanın eleme adayları Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya olmuştu. Bu dört isim arasından bir yarışmacı programam veda etti.

Elenen isim belli oldu

MasterChef Türkiye'de elenene isim Büşra oldu. Finalde olmasına kesin gözüyle bakılan Büşra'nın elenmesi herkesi şok etti.