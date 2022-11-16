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    ŞOK İDDİA! Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur'un 40 günlük evliliği bitiyor mu?

    Merve Boluğur'un boşanacağı iddiası gündeme oturdu. Geçtiğimiz ay evlenen Merve Boluğur ve Mert Aydın boşanıyor mu? İşte merak edilenler..
    • 16.11.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 13:58
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    ŞOK İDDİA! Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur'un 40 günlük evliliği bitiyor mu?

    Merve Boluğur özel hayatı ile sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Yaklaşık 40 gün önce Mert Aydın ile evlenen Boluğur'un boşanacağı iddiası sosyal medyada gündeme oturdu.

    Merve Boluğur, 2 Ekim 2022 tarihinde sevgilisi Mert Aydın ile Fuat Paşa Yalısı'nda düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girmişti. Ünlü ismin yaklaşık 40 gün süren evliliğinde problem yaşadığı iddia ediliyor.

    Merve Boluğur'un baba evine döndüğü ve parmağındaki alyansını çıkardığı sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

    ŞOK İDDİA! Merve Boluğur boşanıyor mu? Merve Boluğur un 40 günlük evliliği bitiyor mu? #1

    Son olarak instagram hesabından takipçileri ile soru cevap etkinliği düzenleyen Merve Boluğur'un bir soruya verdiği cevap dikkat çekti. Merve Boluğur'un takipçisine verdiği "Adam ettiklerimiz yüzümüze bakmaz oldu" cevabı gündeme oturdu.

    Çiftin ayrılıp ayrılmadığı iddiası şuan sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alırken Merve Boluğur ve eşi Mert Aydın henüz konu hakkında bir açıklama yapmadı.


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