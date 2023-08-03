ŞOK İDDİA! Taner Tolga Tarlacı hapishaneden kaçmaya çalıştı! İşte son durumu.. Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'nın hapishaneden kaçmaya çalıştığı iddia edildi.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde hapis yatan eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı hakkında şok bir iddia ortaya atıldı.

Taner Tolga Tarlacı'nın hapis yattığı cezaevinden firar girişiminde bulunduğu iddia edildi.

Bir süredir hapishanede bulunan Taner Tolga Tarlacı, daha önce intihar girişiminde bulunarak ve cezaevinde diğer mahkumlar ile kavga ederek gündeme gelmişti.

OnurAkayMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre Taner Tolga Tarlacı firar girişiminde bulundu fakat bu girişimi başarısız oldu.

Tel örgülere tırmanmak isteyen Taner Tolga Tarlacı'yı fark eden gardiyanlar olaya hemen müdahale ederek Taner Tolga Tarlacı'nın firar etmesini engelledi.

Acun Ilıcalı ile sorunlar yaşayarak mahkemelik olan Taner Tolga Tarlacı, hakkındaki hapis cezalarından dolayı Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kaçmıştı. Oradada suça karışan Taner Tolga Tarlacı tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.