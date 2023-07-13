ŞOK TARTIŞMA! MasterChef Türkiye All Star 25. Bölüm Fragmanı

TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef' Türkiye All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Eski yarışmacıların yarıştığı yeni sezonda birbirinden başarılı isimler şampiyon olabilmek için tezgah başına geçiyor.
Yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran program her bölümüyle nefes kesiyor.
Şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkan yarışmacılar adeta ecel terleri döküyor.
Peki MasterChef'in yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte zaman zaman tansiyonun yükseldiği yeni bölüm tanıtımı..
İşte MasterChef Türkiye All Star 25. bölüm fragmanı