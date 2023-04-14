Şok tartışma.. Survivor 69. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2023'te heyecan devam ediyor. Survivor'da bugün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanacak. İşte Survivor 65. bölüm tanıtımı..

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor 2023'te heyecan hız kesmeden devam ediyor.

Her bölümüyle heyecan yaratan Survivor'da yarışmacılar ada hayatı ve oyunlarda zorlu mücadeleler veriyor.

Bu akşam 69. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanan Survivor'ın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eğlenceli anların yaşandığı yeni bölüm fragmanının sonunda şok bir tartışma yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde gönüllüler takımında yer alan Merve'nin diskalifiye edilmesinin ardından gündeme gelen Survivor yeni bölümleriyle ekrana geliyor.

Survivor takipçileri 69. bölümü büyük bir merakla bekliyor. İşte Survivor'ın bugün yayınlanacak olan 69. bölüm tanıtımı..