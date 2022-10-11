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    Sokak ortasında göğüs şov yaptı! Serel Yereli'den olay pozlar: "Kıyafetin çekmiş galiba"

    Daha önce Bodrum Masalı dizisinde rol alan ve şimdilerde yurt dışında hayatını sürdüren Serel Yereli, Londra sokaklarında çekildiği göğüs dekolteli pozlarıyla sosyal medyayı salladı.
    • 11.10.2022 - 17:04
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    Sokak ortasında göğüs şov yaptı! Serel Yereli'den olay pozlar: 'Kıyafetin çekmiş galiba'
    1995 yılında İzmir, Göztepe'de dünyaya geldiği bilinen Serel Yereli, ailesinin tek çocuğu olarak bilinmekte. Tam ismi Buse Serel Yereli olan ünlü şarkıcı, ekranlarda Bodrum Masalı dizisinde rol alarak ünlenmişti. Yereli, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden çokça beğeni alıyor.
    Sokak ortasında göğüs şov yaptı! Serel Yereli den olay pozlar: 'Kıyafetin çekmiş galiba' #1
    Yereli'nin babasının eski milli hetbolcu Serdal Yereli olduğu bilinmekte. Hentbol federasyonu başkanlığındaki görevi sebebiyle ünlü ismin çocukluğu farklı ülkelerde geçtiği de biliniyor.
    Sokak ortasında göğüs şov yaptı! Serel Yereli den olay pozlar: 'Kıyafetin çekmiş galiba' #2
    Ünlü ismin, Londra'da müzikal oyunculuk eğitimi aldığı biliniyor. Eğitimine ortaokul yıllarında başlayan ismin Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer aldığı da bilinmekte. Yereli son olarak Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.
    Sokak ortasında göğüs şov yaptı! Serel Yereli den olay pozlar: 'Kıyafetin çekmiş galiba' #3

    Londra sokaklarında göğüs dekolteli poz verdi

    Güzel oyuncu, geçtiğimiz dönemlerde İngiltere'ye taşınma kararı almıştı. Hayatını yurt dışında devam ettiren isim, son olarak Londra sokaklarında göğüs dekoltesiyle poz verdi.
    Sokak ortasında göğüs şov yaptı! Serel Yereli den olay pozlar: 'Kıyafetin çekmiş galiba' #4

    "Kıyafetin çekmiş galiba"

    Yereli'nin fotoğraflarına takipçilerinden "Çok güzelsin", "Bu ne güzellik" ,"Kıyafetin çekmiş galiba" gibi pek çok yorum yağdı.
    Sokak ortasında göğüs şov yaptı! Serel Yereli den olay pozlar: 'Kıyafetin çekmiş galiba' #5
    Sokak ortasında göğüs şov yaptı! Serel Yereli den olay pozlar: 'Kıyafetin çekmiş galiba' #6
    Sokak ortasında göğüs şov yaptı! Serel Yereli den olay pozlar: 'Kıyafetin çekmiş galiba' #7

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