1995 yılında İzmir, Göztepe'de dünyaya geldiği bilinen Serel Yereli, ailesinin tek çocuğu olarak bilinmekte. Tam ismi Buse Serel Yereli olan ünlü şarkıcı, ekranlarda Bodrum Masalı dizisinde rol alarak ünlenmişti. Yereli, zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinden çokça beğeni alıyor.

Yereli'nin babasının eski milli hetbolcu Serdal Yereli olduğu bilinmekte. Hentbol federasyonu başkanlığındaki görevi sebebiyle ünlü ismin çocukluğu farklı ülkelerde geçtiği de biliniyor.

Ünlü ismin, Londra'da müzikal oyunculuk eğitimi aldığı biliniyor. Eğitimine ortaokul yıllarında başlayan ismin Grease, Mamma Mia, Bruleskue müzikallerinde başrol olarak yer aldığı da bilinmekte. Yereli son olarak Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim almıştır.

Londra sokaklarında göğüs dekolteli poz verdi

Güzel oyuncu, geçtiğimiz dönemlerde İngiltere'ye taşınma kararı almıştı. Hayatını yurt dışında devam ettiren isim, son olarak Londra sokaklarında göğüs dekoltesiyle poz verdi.

"Kıyafetin çekmiş galiba"

Yereli'nin fotoğraflarına takipçilerinden "Çok güzelsin", "Bu ne güzellik" ,"Kıyafetin çekmiş galiba" gibi pek çok yorum yağdı.