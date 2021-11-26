Şoke eden karar! Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece gitti, yerine Melis Sezen geldi

Şoke eden karar! Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece gitti, yerine Melis Sezen geldi

Eda Ece, Kanal D'nin ''Maske Kimsin Sen?'' adlı yarışma programıyla el sıkışmıştı. Ancak iddiaya göre, Eda Ece'nin oturacağı jüri koltuğuna şimdilerde Sadakatsiz'de rol alan Melis Sezen getirildi.

''The Masked Singer'' adıyla tüm dünyada fenomen olan televizyonların çılgın yarışma programı, ''Maske Kimsin Sen?'' adıyla Türk televizyonlarına uyarlanıyor.

Çok yakında Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan Medyapım imzalı Maske Kimsin Sen? yarışma programının çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Ebru Yalçın'ın oturduğu, sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği yarışmada, Türkiye'nin kendi alanlarında ünlü isimleri farklı kostüm ve maskelerle kimliklerini gizleyerek şarkı söyleyecek.

Hem dedektiflik yapacak ünlü jüri üyeleri hem de stüdyodaki seyirciler, yarışmacının kim olduğunu tahmin etmeye çalışacak. Gösterdiği performans ile stüdyodaki seyircilerden en az oyu alan yarışmacı, maskesini çıkararak yarışmaya veda edecek.

''EDA ECE GİTTİ, MELİS SEZEN GELDİ'' İDDİASI

''Maske Kimsin Sen?'' yarışma programında, dedektiflik yaparak maskelerin altında kimin olduğunu bulmaya çalışacak ünlülerden biri Eda Ece'ydi. Ancak son dakika bir değişiklikle koltuğa Melis Sezen getirildi.

İlk olarak FOX TV ekranlarında yayınlanması beklenen program için ilk teklif götürülen isimler arasında Eda Ece ile birlikte Demet Akalın ve Kerem Bürsin de vardı.

PopBizde'nin iddiasına göre, programın Kanal D'ye geçmesiyle birlikte dedektif ünlülerde değişiklik yaşandı. Böylece Melis Sezen, Ali Yücesoy ve Doğu Demirkol üçlüsü dedektif olacak.

Ancak Eda Ece'den ya da Melis Sezen'den çıkan iddialara yönelik bir açıklama henüz gelmedi.