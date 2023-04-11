ŞOKE ETTİ! Doktorlar'ın Zenan'ı bir değişti pir değişti, gören dondu kaldı! "Zenan sana ne oldu?" Doktorlar dizisinde Zenan'a hayat veren Melike Güner, son haliyle dikkatleri üzerine çekti. Güner'in son halini gören Doktorlar izleyenleri, "Zenan sana ne oldu?" "Yaşlanmısşın" demekten kendisini alamadı.

Medyapım imzalı, başrollerini Kutsi, Yasemin Özilhan, Leyla Göksun, Bekir Aksoy, Melike Güner ve Yeşim Ceren Bozoğlu'nun paylaştığı, 2006-2011 yılları arasında Show TV'de yayınlanan Doktorlar, reyting rekorları kırdı.

Günümüzde bile tekrarlarıyla herkes tarafından izlenen dizide Melike Güner, Zenan karakteri ile karşımıza çıktı.

2 Haziran 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Güner, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

İncir Reçeli filminde başrol oynayan Güner, 2013 yılında Ali Haydar Bozkurt ile evlendi ve iki çocuk dünyaya getirdi.

Doktorlar dizisinden sonra çocuklarına zaman ayıran ve uzun süre ekranlarda yer almayan Güner, şimdilerde Ömer dizisinde yer alıyor.

Ömer dizisinde tesettür takan ve son haliyle herkesi şaşırtan Güner'e sosyal medyadan da yorum yapıyor.

Doktorlar'ın Zenan'ını gören tanıyamıyor

Uzun zamandır bir projede yer almayan Melike Güner şimdilerde başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisinde Çiçek karakterini canlandırıyor.

Evli ve iki çocuk annesi olan Melike Güner, Çiçek karakteri için dizide tesettüre girdi.

Ünlü oyuncunun son haline sosyal medyada; 'Oyunculuğunuz harika', 'Her rolün hakkını veriyorsun', 'Zenan sana ne oldu?' gibi yorumlar yapıldı.

Sanat hayatına 14 dizi, 6 tiyatro ve 4 film sığdıran başarılı oyuncu 2016 yılında “Medet” isimli tiyatro oyunu ile 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu ödülleri Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu Ödülünü aldı.