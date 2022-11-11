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SOMER ŞEF KAŞIK ATTI! MasterChef Türkiye'de kaşık attıran tabak! Somer Şef kime kaşık attı?

SOMER ŞEF KAŞIK ATTI! MasterChef Türkiye'de kaşık attıran tabak! Somer Şef kime kaşık attı?

MasterChef Türkiye'de Somer Şef'e kaşık attıran tabak sosyal medyada gündeme geldi. O yarışmacı yaptığı tabak ile şefin beğenisini kazandı..