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- SOMER ŞEF KAŞIK ATTI! MasterChef Türkiye'de kaşık attıran tabak! Somer Şef kime kaşık attı?
SOMER ŞEF KAŞIK ATTI! MasterChef Türkiye'de kaşık attıran tabak! Somer Şef kime kaşık attı?
MasterChef Türkiye'de Somer Şef'e kaşık attıran tabak sosyal medyada gündeme geldi. O yarışmacı yaptığı tabak ile şefin beğenisini kazandı..
- 11.11.2022 - 10:15
- Güncelleme : 11.11.2022 - 10:24
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de dün akşam dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Takım dokunulmazlığını kaybeden mavi takım kendi arasında bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı.
Bireysel dokunulmazlık oyununda en başarılı tabakları hazırlayan Metin ve Görkem son ikiye kalmayı başardı. Şefler yaptıkları toplantı sonrası bireysel dokunulmazlığı kazanan ismi belirledi.
Bireysel dokunulmazlığı kazanan ismin tabağı Somer Şef'in büyük beğenisini topladı. Somer Şef o tabağı müthiş lezzetli olarak nitelendirdi.
Somer Şef kaşık attı
Mavi takımda bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Metin oldu. Somer Şef Metin'in tabağını çok beğendiğini dile getirerek tabağa övgüler yağdırdı.