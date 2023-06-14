Somer Şef MasterChef'te neden yok, ayrıldı mı? Somer Sivrioğlu'na hapis şoku! MasterChef'in sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, 2023 sezonunda yer almadı. Bunun üzerine izleyiciler, Somer Şef'in yokluğuna dair detayları araştırmaya başladı. Somer Şef MasterChef'te neden yok, ayrıldı mı? İşte gelişmeler...

TV8'in fenomen yemek yarışması MasterChef, 14 Haziran itibarıyla 2023 sezonuna başlıyor.

MasterChef All Star olarak ekranlara gelen yarışma, birçok sevilen ismi bir araya getiriyor.

Jüri üyeleri Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da yerini alırken, gözler Somer Sivrioğlu'nu aradı.

Somer Şef'i göremeyen izleyiciler, sebebini merak etti.

Somer Şef'in MasterChef ayrılığı izleyicilerin araştırma konusu oldu. Somer Sivrioğlu MasterChef'ten ayrıldı mı, neden yok gibi sorular arama motorlarına yöneltiliyor.

Hapis haberleriyle gündeme gelen Somer Şef'in son durumu araştırılıyor.

Peki, Somer Sivrioğlu MasterChef'ten neden ayrıldı? İşte detaylar...

Somer Şef MasterChef'ten ayrıldı mı?

Somer Sivrioğlu'nun MasterChef'ten neden ayrıldığı ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Somer Şef'in yerine ünlü şef Yılmaz Öztürk programa dahil oldu.

Hapsi isteniyor

Beşiktaş'ta devraldığı restoranın istinat duvarı çökerek bir kişinin öldüğü olaya ilişkin ünlü şef Somer Sivrioğlu ve 6 kişi hakkında "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.