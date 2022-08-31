Somer Şef sevgilisini paylaştı, sosyal medya yıkıldı! 'Kızı gibi duruyor'

MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu sevgilisi Pınar Kayabaşı'nın doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.İşte gündeme oturan o pozlar..

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef jürilerinden Somer Sivrioğlu sevgilisi ile pozlarını ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şef sevgilisi Pınar Kayabaşı'nın doğum günü sebebiyle yayınladığı kareler ile sosyal medyada gündeme oturdu.Eşinden boşanan Somer Sivrlioğlu, Pınar Kayabaşı ile aşk yaşamaya başlamış ve magazin gündeminde uzun süre yer almıştı.

Somer şef ilk kez sevgilisi ile olan pozlarını instagram hesabından yayınladı.Kısa sürede gündem olan fotoğraflara beğeni ve yorum yağdı..

İşte Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Pınar Kayabaşı ile paylaştığı fotoğraflar..