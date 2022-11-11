Somer Sivrioğlu'ndan eski eş itirafı

Ahmet Mümtaz Taylan'ın programına konuk olan Somer Şef, eski eşi hakkında "Hiç yemek yapmazdı, aç kalırdık" dedi.

MasterChef programı ile tanınan Somer Sivrioğlu, aşk hayatı ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Çalkantılı ilişkisi ile gündeme gelen Somer Şef, Ahmet Mümtaz Taylan'ın programında ilginç bir itirafta bulundu.

Somer Şef, kariyer hayatındaki başarısını eski eşi Aslı Sencer'e borçlu olduğunu söyledi.

"Yemek yapmazdı aç kalırdık"

Bu sırada esprili bir açıklama yapan Sivrioğlu, eski eşi hakkında "Hiç yemek yapmazdı, aç kalırdık. Tek eksiği odur, müthiş bir anne müthiş bir yoldaştır." dedi.

Eski eşini överken aşağılayan Somer Şef'in açıklamaları, sosyal medyada çok konuşuldu.

İşte o anlar...