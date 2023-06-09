Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi sosyal medyayı salladı! Güzelliğine gören hayran kaldı: "İyi seçim şefim" Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Pınar Kayabaşıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla herkesin dikkatini çekmeyi başardı.

Başarılı şeflerden birisi olan Somer Sivrioğlu, MasterChef yarışmasında jüri olarak yer alıyor.

MasterChef yarışmasına katıldıktan sonra tanınmaya başlayan Siviroğlu, kısa bir süre önce evliliğini sonlandırdı.

İki tane çocuğu bulunan başarılı isim, aşkı ise Pınar Kayabaşoğlu ile yeniden yakaladı.

Sevgilisi ile olan karelerini sık sık sosyal medyadan paylaşan Sivrioğlu, hayranlarından da yorum ve beğeni alıyor.

Sivrioğlu'nun sevgilisi Pınar Kayabaşoğlu ise güzelliğiyle herkesi adeta büyüledi.

İşte Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi

Somer Sivrioğlu ve eşinin ihanet yüzünden evliliklerinin bittiği gündeme geldi. Bu iddialar doğrulanamazken Sivrioğlu, şimdilerde Pınar Kayabaşoğlu ile beraber.

Multu bir ilişkileri olan Somer - Pınar çiftinin evliliği düşünüp düşünmedikleri ise bilinmiyor. Ancak Pınar Kayabaşoğlu, güzelliğiyle sosyal medyayı salladı.