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    SON FİNALİST BELLİ OLUYOR! MasterChef Türkiye 171. bölüm fragmanı! 4. şef ceketini kim giyecek?

    MasterChef Türkiye'de dördüncü ve son finalist bugün belli oluyor. İşte yeni bölüm tanıtımı..
    • 02.01.2023 - 09:51
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    SON FİNALİST BELLİ OLUYOR! MasterChef Türkiye 171. bölüm fragmanı! 4. şef ceketini kim giyecek?

    MasterChef Türkiye'de bugün büyük bir heyecan yaşanacak. 4 şef ceketinin üçünün sahibini bulduğu programda Burak Kaya ve Kıvanç 4. ceketi giymek için hünerlerini sergileyecek.

    Daha önce Metin, Ayaz ve Görkem şef ceketi giymeye hak kazanarak finale kalmayı başardı.

    Son ceket için kıyasıya bir mücadelenin verileceği MasterChef Türkiye'de 171. bölüm bugün akşam ekranlara gelecek.

    Burak Kaya ve Kıvanç bu akşam tezgah başına geçerek finale kalmak için mücadele edecek. İşte merakla beklenen MasterChef Türkiye 171. bölüm fragmanı..

    MasterChef Türkiye 171. bölüm fragmanı VİDEO


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