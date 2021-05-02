Son Hıçkırık filmi ne zaman ve nerede çekildi? Son Hıçkırık filmi oyuncu kadrosu

Son Hıçkırık filmi ne zaman ve nerede çekildi? Son Hıçkırık filmi oyuncu kadrosu

Yeşilçam klasiklerinden olan Son Hıçkırık filmi, saat 14.30'da Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. İzleyicisine duygusal anlar yaşatan Son Hıçkırık filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Türk sinemasının efsane yapımlarından Son Hıçkırık filmi, bugün saat 14.30'da Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Yönetmenliğini Ertem Eğilmez’in üstlendiği, senaryosunu Sadık Şendil’in kaleme aldığı ve Kartal Tibet, Hülya Koçyiğit gibi oyuncuların rol aldığı Son Hıçkırık filmi bir Yeşilçam klasiği olarak dönemin en sevilen yapımları arasında yer alıyor.

Çekildiği günden bu yana seyircilere duygusal anlar yaşatan filmin nerede ve ne zaman çekildiği merak edilirken konusu ve oyuncu kadrosu da araştırılıyor.

Peki Son Hıçkırık filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte, Son Hıçkırık filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

SON HIÇKIRIK FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ? 1971 yılında Ertem Eğilmez'in yönettiği renkli Türk filmi Son Hıçkırık, Kerime Nadir'in 1955 tarihli ''Son Hıçkırık'' adlı romanından sinemaya uyarlanmıştır. İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekilen bu filmin uyarlaması aşamasında içerikte değişiklikler yapılmıştır. Senaryosu Sadık Şendil tarafından kaleme alınan ve başrollerini Hülya Koçyiğit, Kartal Tibet ve Metin Serezli'nin paylaştığı filmin yardımcı rollerinde de önemli karakter oyuncuları yer almıştır. SON HIÇKIRIK FİLMİNİN KONUSU Son Hıçkırık filmi, eşinin ölümünden sonra yas tutan Kenan Bey'in seneler sonra tanıdığı Handan ile olan ilişkisini anlatır. Kenan ve Nalan birbirlerine aşıktır. Nalan'ın umutsuz aşığı olan İlhami, nikah anında Nalan'ı öldürür. Eşinin ölümünden sonra eve kapanan Kenan Bey, seneler sonra Nalan'ın yeğeni Handan'ı evlat edinir. Kenan Bey'in yanında yaşamaya başlayan Handan, İlhami Bey'in oğlu Ferit'e aşık olacaktır. Bu aşka karşı çıkan Kenan ve Handan'ı ise oldukça zor bir süreç beklemektedir.