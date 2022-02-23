Son Nefesime Kadar oyuncu kadrosu ve rolleri

FOX TV ekranlarının yeni dizisi Son Nefesime Kadar, 23 Şubat akşamı yayın hayatına başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri de seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte oyuncular ve rolleri...

Pastel Film imzalı, FOX’un yeni dizisi “Son Nefesime Kadar” izleyiciyle buluşuyor.

23 Şubat Çarşamba günü ekrana gelecek yeni dizi için nefesler tutuldu.

Dizi; kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu alıyor.

Nurgül Yeşilçay, Emre Kınay ve Ertan Saban’ın başrollerini paylaştığı dizide; Begüm Birgören, Rojda Demirer gibi başarılı isimlerin yanı sıra genç yıldızlar İpek Filiz Yazıcı, Emre Bey, Baran Bölükbaşı, Elif Ceren Balıkçı ve Taha Baran Özbek de rol alıyor.

Birçok başarılı formatın daha önce de yerel uyarlama çalışmalarını yapan Hatice Meryem'in uyarladığı “Son Nefesime Kadar” dizisinin yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül üstlenirken, yönetmen koltuğuna Deniz Çelebi Dikilitaş oturuyor.

Seyirciler kim hangi rolü oynuyor araştırıyor. İşte Son Nefesime Kadar dizisi oyuncu kadrosu ve karakter analizleri...

NURGÜL YEŞİLÇAY - MİHRİ

Mihri, torunu Umut ve kız kardeşi Emel’le birlikte yaşayan deneyimli bir baş komiser. Yakın geçmişinde yaşadığı büyük dram yüzünden parçalanmış ailesinin acısı hep içinde. Kızı Melisa’dan kendisine yadigâr torunu Umut onun için hayattaki her şeyden daha değerli.

Bir yandan kasabanın asayişi ve huzuru için canını dişine takarak çalışıyor. Herkesin hayatına dokunmak ve zor durumda yanlarında olmak için insan üstü bir çaba sarf ediyor. Kasabada artan suç oranı yüzünden de aşırı endişeli.

Bir başına kurduğu düzen içerisinde ayakta kalma mücadelesi veren Mihri’nin sakin hayatı, günün birinde aldığı bir haberle sarsılır. Kızının ölümüne sebep olan ve bir çok suça adı karışmış Ejder’in afla salıverilmesi, Mihri’nin hayatının bir daha asla eski haline dönmeyecek şekilde alt üst olmasına sebep olur.

Artık hem kızına verdiği sözü tutmak ve Ejder’e hak ettiği cezayı vermek hem de gözü gibi baktığı torunu Umut’u bu fırtınadan korumak zorundadır.

EMRE KINAY - FERZAN

Ferzan, kasabanın yerel gazetesinin sahibi, mesleğine aşık, içine kapanık bir adam. Gençlik aşkı Mihri’yle mutlu bir evlilik yapmış ardından yine gençlik hayali gazeteciliğe başlamış. Kendi çabalarıyla kurarak ve özveriyle çalışarak mesleğinde önemli bir yere gelmiştir. Önce Melisa, ardından da Emre’nin doğumuyla kendini dünyanın en şanslı adamı ilan etmiştir. Ta ki mükemmel hayatı kızı Melisa’nın ölümüyle yerle bir olana dek.

ERTAN SABAN - VEDAT

Vedat, 47 yaşında kasabanın en bilindik en güçlü adamlarından. Ailesi gibi Arnavut kökenlerine sıkı sıkıya bağlı, geleneksel değerlere inanan sert mizaçlı ve inatçı bir adam. Kasabanın hamisi adeta. Birden fazla iş kolunda başarılı bir adam.

Babasını genç yaşta kaybedince aile işinin başına geçerek kendi kendine ayakta kalmayı öğrenmiş. Annesi her zaman en büyük koruyucusu ve destekçisi. Bu yüzden annesinin olurunu almadan hiçbir işe kalkışmıyor Vedat.

Annesi her ne kadar oğlunun yeniden ‘genç ve doğurgan’ bir Arnavut kızıyla evlenmesini istese de Vedat aniden hayatına giren Mihri’den çok etkilenecek ve tadını unuttuğu hisleriyle yeniden yüzleşecek.

BEGÜM BİRGÖREN - EMEL

Ejder’in hayatlarına girmesiyle Mihri’nin kabusa dönen hayatını hep dengede tutmaya çalışan kişi olur Emel. Ablasının sağ duyusu, onu yanlıştan koruma duvarı hatta zor zamanlarında terapisti.

Emel hem ablası Mihri’ye destek olmak hem de Umut’u korumak için çırpınıp dururken, geçmişin hayaletleri tekrar karşısına çıkar. Üstelik bu geçmişin hayaletleri Emel’i tekrar o zor ve karanlık günlere sürüklemeye çalışırken aynı zamanda onu zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır.

ROJDA DEMİRER - GÖKÇE

Gökçe, 34 yaşında, güçlü, tuttuğunu koparan, kocasına aşık bir kadın. Kasabanın önde gelen ailelerinden birinin kızı. Staj için çalışmaya başladığı kasabanın yerel gazetesinde Ferzan’ı ilk gördüğünde ona âşık olur. Hırslı ve inatçı bir genç kadın olduğundan, Ferzan’ın evliliğinin sarsıntıya girmesini bir fırsat olarak görür ve Ferzan’ı nikah masasına oturtur.

Mihri’nin tam tersi bir mizaca sahip olan Gökçe, Ferzan’la çok mutlu olacağını umut ederek bu evliliğe başlasa da Mihri’nin hayaleti her zaman evliliklerinin üzerinde olmuştur.

Gökçe, mücadeleci bir kadın olarak Ferzan’dan asla vazgeçmeyecek, kendi bildiği yollarla, kendi yöntemleriyle düzlüğe çıkarmaya çalıştığı evliliği için zaman zaman tehlikeli işlere kalkışacak ve yanlış kişilerle ittifak kuracaktır.

BARAN BÖLÜKBAŞI - EMRE

Emre, 24 yaşında idealist, yakışıklı ve hayalleri olan bir genç. Ablası Melisa’nın başına gelen vahim olay nedeniyle alt üst olan ailesi onun da hayatını derinden etkiler.

Genç yaşta Saliha’yla çok da istemediği bir evlilik yapar. Sırf bir aileye sahip olmak, kendisinden esirgenen o ideal ailenin içinde olabilmek için kasabadan arkadaşı Saliha ile evlenir erken yaşta. Bu evlilik neticesinde ne büyük umutlarla girdiği üniversiteyi bitirebilir ne de hayallerini gerçekleştirebilir. Tüm bunlar neticesinde Emre içten içe Mihri’ye daha da kızar günden güne.

Evliliğinde yaşadığı sorunlar ve Ejder’in tekrar hayatlarına girmesiyle bozulan düzeni yüzünden Emre bir müddet kendini kaybolmuş hissedecek.

İPEK FİLİZ YAZICI - HAZAN

Hazan, anne babasının göz bebeği, iyi, merhametli, sevecen ve başarılı bir öğrenci. Onu tanıyanın onu sevmemesi adeta imkânsız. Sıcacık gülüşü ve içten tavrıyla herkesin gönlünü kazanabilir. Dünyayı gezmek ve bir gezi fotoğrafçısı olmak en büyük hayali.

Lakin Hazan, cıvıl cıvıl, insanın içini aydınlatan bir genç kızken, Ejder’in saldırısından sonra ruhu incinmiş, kalbi kırılmış ve yaralı bir genç kıza çok hızlı dönüşür.

Annesi Suzan, son nefesini verirken canı gibi sevdiği kızı Hazan’ı, Mihri’ye emanet eder. Hazan hapisten çıkıp bir kabus gibi hayatına tekrar giren Ejder’e karşı Mihri’yle omuz omuza amansız bir mücadeleye girişir.

EMRE BEY - EJDER

Ejder, 28 yaşında yakışıklılığıyla bir görenin bir daha unutamayacağı bir genç adam. Zeki ama çarpık işleyen bir aklı var. Olayları kendi penceresinden görüp, kendi işine geldiği gibi yorumlar.

Üvey babası şiddeti nedeniyle travmatik bir çocukluk geçirmiştir. Annesi Birgül, zayıf karakterli bir kadın olduğundan onu asla koruyamamıştır. Fakir ve sefil hayatı ona iyi bir eğitim alma fırsatı da vermemiştir. Hızla suç dünyasının aranılan bir siması olmuştur.

Hapisten çıkar çıkmaz bulaştığı yeni bir suç hem Ejder’in hem de kasabadakilerin hayatlarını sonsuza kadar değiştirecek ve bir oğlu olduğunu öğrenen Ejder, her ne pahasına olursa olsun oğlunu komiser Mihri’den geri almak için her türlü yolu deneyecektir.

MEHMET TURAN DOĞAN - UMUT

Umut, anne ve babasını öldü biliyordur. Annesi gerçekten o doğar doğmaz intihar etmiş olsa da günün birinde karşısına çıkan babası Umut’un tüm ayarlarını bozar. Umut, öldüğünü sandığı babası Ejder’i kanlı canlı karşısında görüp, üzerine bir de onunla kimsenin tahmin edemeyeceği derecede yakınlaşınca aile içindeki dengeler alt üst olur.