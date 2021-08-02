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Son Yaz dizisinin Akgün'ü Alperen Duymaz yangın bölgesinde! Orman yanıyor, Fethiye...

Son Yaz dizisinin Akgün'ü Alperen Duymaz yangın bölgesinde! Orman yanıyor, Fethiye...

Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yangın bölgesine gittiğini duyurdu. Duymaz yaptığı paylaşım ve açtığı canlı yayın ile herkesi bölgeye yardıma çağırdı.