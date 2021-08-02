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    Son Yaz dizisinin Akgün'ü Alperen Duymaz yangın bölgesinde! Orman yanıyor, Fethiye...

    Alperen Duymaz, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak yangın bölgesine gittiğini duyurdu. Duymaz yaptığı paylaşım ve açtığı canlı yayın ile herkesi bölgeye yardıma çağırdı.
    • Haber Merkezi
    • 02.08.2021 - 15:43
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 16:32
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    Son Yaz dizisinin Akgün'ü Alperen Duymaz yangın bölgesinde! Orman yanıyor, Fethiye...

    Türkiye son zamanlarda, birçok bölgede çıkan orman yangınları ile mücadele ediyor.

    Devlet yangınların çıktığı ilk andan itibaren tüm imkanları seferber ederken, Son Yaz dizisinde canlandırdığı Akgün karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Alperen Duymaz, yangın bölgesine gitti.

    Fethiye'de bulunan Duymaz, yangına müdahale çağrısında bulundu.

    Yangın söndürme çalışmalarına katılan Duymaz, Instagram hesabından canlı yayın açtı.

    ALPEREN DUYMAZ'DAN YARDIM ÇAĞRISI

    Canlı yayın sırasında tankerlerde su bittiğini söyleyen Alperen Duymaz, "Orman yanıyor, Fethiye... Buralarda olan herkesi bekliyoruz. Herkesi! Tankerlerde sular bitti. Ormanımız yanıyor." diye konuştu.

    Alperen Duymaz, Fethiye'de yangın bölgesinde VİDEO


    SANİYE SANİYE KAYIT

    28 yaşındaki oyuncunun yangın esnasında, nefes nefese kaldığı anlar kameraya yansıdı.

    Duymaz, Çukur, Çarpışma ve Bodrum Masalı gibi yapımlarda rol almasıyla tanınıyor.

    Son Yaz dizisinin Akgün ü Alperen Duymaz yangın bölgesinde! Orman yanıyor, Fethiye... #1

    Son Yaz dizisinin Akgün ü Alperen Duymaz yangın bölgesinde! Orman yanıyor, Fethiye... #2

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