Son Yaz ekibi sete çıktı! İlk fotoğraflar Alperen Duymaz ve Ali Atay'dan geldi... İşte o kareler

Son Yaz ekibi sete çıktı! İlk fotoğraflar Alperen Duymaz ve Ali Atay'dan geldi... İşte o kareler

FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz'ın yeni sezon çekimlerinden ilk kareler paylaşıldı. Son Yaz setinden ilk fotoğraflar, başrol oyuncuları Alperen Duymaz ve Ali Atay'dan geldi. İşte o kareler...

Yapımını O3 Medya, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur'un kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Son Yaz, sete çıktı.

Başrollerini Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Alperen Duymaz'ın paylaştığı Son Yaz dizisi, 4 Haziran Cuma akşamı yayınlanan yirmi birinci bölümüyle sezon finali yapmıştı.

İlk sezonun son bölümünde, Funda Eryiğit'in hayat verdiği Canan'ın trajik ölümünün ardından Kara ailesinin ve Akgün'ün neler yaşadığı büyük bir merakla beklenirken ilk çekim günlerinden paylaşılan kareler heyecan yarattı.

Yeni sezonda çok sayıda değişiklikle ekranda olacak olan ve beklentiyi artıran dizinin ekibi sete çıktı.

BİRCE AKALAY ÇEKİMLERE KATILDI

Son Yaz'a yeni katılan ve hikayenin gidişatını etkileyecek bir karakteri canlandıracak olan Birce Akalay, yeni sezon çekimlerine katıldı.

SETTEN İLK KARELER GELDİ

Yaz aylarında Leyla ile Mecnun dizisinin çekimlerinde yer alan Ali Atay da Son Yaz'ın setine çıktı.

Dizinin senaristlerinden Cem Görgeç, ilk set günün fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

OYUNCU KADROSU GÜÇLENDİ

Son Yaz dizisi; Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan, Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu'dan oluşan kadrosuna; Yılmaz Bayraktar, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, İlda Özgürel ve Zuhal Gencer ve Birce Akalay gibi birbirinden değerli oyuncuları ekledi.