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    Son Yaz'ın Akgün'ü mazide kaldı! Alperen Duymaz'ın yeni imajı...

    Son Yaz dizisindeki Akgün karakteriyle seyircilerin hafızasına kazınan Alperen Duymaz, bu sefer tam tersi bir role büründü. Duymaz'ın yeni karakteri de hayranlarından tam not aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.03.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 14:57
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    Son Yaz'ın Akgün'ü mazide kaldı! Alperen Duymaz'ın yeni imajı...

    Son Yaz dizisinin sona ermesinin arından Erkek Severse'nin kadrosuna dahil olan Alperen Duymaz, yeni projesiyle ekranlara döndü.

    Bu sefer dijital bir proje seçen Alperen Duymaz, Gold Film’in beIN CONNECT için çekilen dizide, Büşra Develi ile başrolü paylaşıyor.

    Ancak seyirciler, Alperen Duymaz'ın yeni karakterini yadırgadı.

    Alperen Duymaz, herkesin aklında "Akgün" karakteriyle yer edinmişti.

    Yağmur ve Akgün'ün aşkı izleyicileri sürükleyip götürmüştü.

    AKGÜN GİTTİ, KENAN GELDİ

    Son Yaz dizisindeki Akgün’ün imajından farklı olarak dizide Alperen Duymaz, "Erkek Severse" dizisinde karizmatik, yakışıklı, zengin, kültürlü ve sorumluluk sahibi Kenan’a hayat veriyor.

    Yönetmenliğini Ömür Atay’ın yaptığı dizi, Bein Connect platformunda en çok izlenen içeriklerden biri oldu.

    Büşra Develi ile enerjisi de çok tutan oyuncunun, Kenan karakteri de çok beğenildi.

    Dizinin takipçileri, Kenan ile Zeynep aşkını da çok ilgi çekici bulduğunu dile getiriyor.

    Son Yaz ın Akgün ü mazide kaldı! Alperen Duymaz ın yeni imajı... #1

    ERKEK SEVERSE KONUSU

    iki çocuğu Kağan ve Arda ile birlikte yaşayan Zeynep, (Büşra Develi) üniversite yıllarında büyük bir aşkla evlendiği Oktay'dan (Görkem Sevindik) aldatıldığı için boşanmıştır. Zeynep, erkeklere olan inancını kaybeder ve kalbini aşka kapatır. Ta ki Kenan’ı (Alperen Duymaz) tanıyana kadar.

    Kenan Acarsoy, ülkenin başarılı iş adamlarından biridir. Bekar, yakışıklı, karizmatik, zeki, sportif, yardımsever bir erkek olan Kenan’ın peşinde birçok kadın vardır ama onun kalbini kazanmak hiç de kolay değildir.

    Yelda (Yasemin Allen) da Kenan'ın peşindeki kadınlardan biridir ve Kenan’la yeni başladıkları iş ortaklığını evliliğe taşıma niyetindedir. Tam bir işkolik olan Kenan için evlilik kolay bir adım değildir. Zeynep'i tanımasıyla fikri değişmeye başlar ama Yelda gibi dişli bir rakip varken bu hiç de kolay olmayacaktır.

    Son Yaz ın Akgün ü mazide kaldı! Alperen Duymaz ın yeni imajı... #2

     

     


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